"Напечатанные" кораллы из биопластика спасут жизнь рыбам и морским организмам

Новости экологии:Ученые создали и установили 3D-печатные кораллы из биопластика.

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона создали и установили на морском дне искусственные кораллы из биопластика. На такой шаг исследователи пошли ради сохранения среды обитания рыб и морских животных, которые погибают из-за вымирания кораллов, говорится в сообщении университета.

Кораллы за последние десятилетия уничтожаются из-за загрязнения, рыболовства и, самое важное, глобального потепления. Оно быстро увеличивает количество углекислого газа в океане и окисляет его. Кораллы не успевают приспосабливаться к этим изменениям, из-за чего погибают.

Кроме того, происходит обесцвечивание кораллов из-за гибели симбиотических водорослей Symbiodinium, причиной которой становится повышение температуры воды. Одно из самых масштабных событий, связанных с обесцвечиванием, произошло в 2016-2017 годах — тогда температура воды в северной части рифа выросла до 32 °С. Это приводит к сокращению численности молодых кораллов, а в будущем станет причиной вымирания целых рифов.

Кораллы также являются естественной средой обитания для рыб и морских организмов. Чтобы сохранить ее, исследователи создали из полимеров искусственные кораллы.

Перед началом эксперимента ученые провели 3D-сканирования реальных кораллов, а затем использовали снимки для 3D-печати искусственных кораллов из биопластика, скорость разложения которых сопоставима с их натуральными прототипами.

Затем искусственные кораллы установили на рифе вдоль северо-восточного побережья Красного моря. Дальнейшие наблюдения показали, что рыбы не только с готовностью воспринимают искусственные кораллы, но и предпочитают их настоящим, расположенным поблизости.