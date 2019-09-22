Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти

"Напечатанные" кораллы из биопластика спасут жизнь рыбам и морским организмам

"Напечатанные" кораллы из биопластика спасут жизнь рыбам и морским организмам
11:05 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости экологии:Ученые создали и установили 3D-печатные кораллы из биопластика.

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона создали и установили на морском дне искусственные кораллы из биопластика. На такой шаг исследователи пошли ради сохранения среды обитания рыб и морских животных, которые погибают из-за вымирания кораллов, говорится в сообщении университета.

Кораллы за последние десятилетия уничтожаются из-за загрязнения, рыболовства и, самое важное, глобального потепления. Оно быстро увеличивает количество углекислого газа в океане и окисляет его. Кораллы не успевают приспосабливаться к этим изменениям, из-за чего погибают.

Кроме того, происходит обесцвечивание кораллов из-за гибели симбиотических водорослей Symbiodinium, причиной которой становится повышение температуры воды. Одно из самых масштабных событий, связанных с обесцвечиванием, произошло в 2016-2017 годах — тогда температура воды в северной части рифа выросла до 32 °С. Это приводит к сокращению численности молодых кораллов, а в будущем станет причиной вымирания целых рифов.

Кораллы также являются естественной средой обитания для рыб и морских организмов. Чтобы сохранить ее, исследователи создали из полимеров искусственные кораллы.

Перед началом эксперимента ученые провели 3D-сканирования реальных кораллов, а затем использовали снимки для 3D-печати искусственных кораллов из биопластика, скорость разложения которых сопоставима с их натуральными прототипами.

Все намного серьезней: изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось

Затем искусственные кораллы установили на рифе вдоль северо-восточного побережья Красного моря. Дальнейшие наблюдения показали, что рыбы не только с готовностью воспринимают искусственные кораллы, но и предпочитают их настоящим, расположенным поблизости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Рыбы, Кораллы, Среда обитания, Биопластик, Искусственные кораллы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
03 Порошенко о деле "Роттердам+": Я заинтересован в беспристрастном расследовании
04 "Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским
05 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Агрессивные браконьеры избили работников национального парка
Браконьеры избили работников национального парка
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому и др.
Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)
Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь