Буйство красок: самые уникальные виды попугаев, красота которых удивит любого (Фото)

1 Попугаи - пожалуй, самые популярные домашние питомцы, которых так любят за их интеллект и удивительное яркое оперение, дружелюбный характер и умение воспроизводить различные мелодии и фразы. Насчитывается более 350 видом этих замечательных птиц, но мы рассмотрим 7 самых красивых, на наш взгляд:

2 Какаду инка Редкий вид попугаев Какаду инка населяют в основном на засушливые местности вблизи водоёмов южной и западной Австралии. Средняя продолжительность жизни особи 50-60 лет. Встретить данный вид попугаев в качестве домашних животных достаточно сложно - Какаду инка находится по защитой во всех штатах страны, продажа их за границу запрещена. В Европу его не завозят, единственный вариант приобрести выведенного птенца у любителей. которых очень немного, да и цена существенная.

3 Красный и гиацинтовый Ара Красивейшая расцветка и достаточно легкий уход в домашних условиях (при должном уходе Ара хорошо адаптируются и размножаются в неволе ) - основные отличия данного вида, обитающего на лесистых участках тропических лесов Южной и Центральной Америки. Ара - стайные птицы, создающие пары на длительный срок, в рацион их питания входят фрукты и овощи, в основном зерновое смеси. Живут они от 40 до 70 лет.

4 Многоцветный лорикет Обитают в тропических лесах Новой Гвинее, Каледонии и Тасмании, а так же на Соломоновых островах и Гоали, восточной и северной частях Австралии. Ара пользуются особой популярностью среди любителей за прекрасное сочетание цветов, и в неволе они встречаются намного чаще, чем другие виды попугаев. Живут эти замечательные птицы до 20 лет.

5 Веерный попугай Красивые веерные попугаи обитают в непроходимых густых лесах на севере Боливии в бассейне реки Амазонки. Очень неприхотливы и обладает спокойным характером, прекрасно чувствуют себя в неволе и очень быстро привязываются к человеку. В среднем веерные попугаи живут до 40 лет.

6 Корелла Попугаи вида Корелла предпочитают засушливые районы Австралии, обитают в основномa на пустынных равнинах вблизи берегов озер и рек, открытых эвкалиптовых рощах и саваннах, заросшим с густым кустарником, в которых они остаются практически незаметными благодаря свой окраске. Корелла пользуются огромной популярностью среди любителей и достаточно часто встречаются в неволе, несмотря на то, что их продажа и вывоз запрещены законодательством Австралии. Данный вид попугаев быстро привыкает к человеку, легко размножается, и распознают мелодии и запоминают отдельные слова.

7 Траурный какаду Бэнкса Очень редкая и по праву красивейшая из семейства какаду, одна их самых дорогостоящих птиц, обитающих в домашних условиях - Траурный какаду Бэнкса, названный так в честь естествоиспытателя - англичанина сэра Джозефа Банкса (натуралист). Черные какаду обитают в прибрежных, тропических и эвкалиптовых лесах северной и западной Австралии. Продолжительность попугаев данного вида аж более ста лет!