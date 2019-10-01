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ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления

ООН: Циркуляционная система Атлантического океана замедляется из-за глобального потепления
14:58 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:В Западную Европу может прийти холод и засуха, если сюда перестанет поступать вода из тропиков.

Согласно новому докладу ООН, беспрецедентное таяние арктических и антарктических ледяных глыб в сочетании с потеплением воды в океане может привести к повышению уровня моря к концу столетия почти что на метр (0,91 см).

Речь о замедлении Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ) - эта система перемещает огромные массы воды с севера на юг Атлантики и перемешивает глубинные и поверхностные воды.

Скорость АМЦ зависит от баланса соли и пресной воды. По мере того, как ледяные щиты Гренландии и Антарктики тают, в океан поступает все больше пресной воды. Это приводит к замедлению AMЦ. По данным климатологов, в 2018 году скорость циркуляции была самой медленной за последние 1600 лет.

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Поскольку AMЦ отвечает за стабильность погоды, ее замедление будет иметь серьезные последствия. Например, когда это произойдет, в Европе может стать более холодная и сухая погода, а тропики могут испытать более сильные ураганы.

В Западной Африке ожидается дефицит осадков, а в субтропиках - переизбыток тепла, благоприятный для формирования ураганов. Кроме того, под угрозой окажутся морские пищевые цепочки, которые зависят от выноса питательных веществ из глубин на поверхность.

Доклад ООН: Подъем уровня мирового океана происходит в 2,5 раза быстрее

По мнению экспертов, по мере глобального потепления AMЦ вряд ли остановится в ближайшем будущем. Тем не менее, для этого нужно почти мгновенно удвоить концентрацию углекислого газа в атмосфере. Ученные предупреждают, что готовиться к последствиям нужно уже сейчас.

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Глобальное потепление, Климат, Атлантический океан, Циркуляция.
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