Во имя спасения: животные мигрируют и меняются одновременно из-за изменения климата

Новости экологии:Медленно мигрирующие и медленно меняющиеся животные скорее всего, что просто вымрут.

У животных видов мало хороших вариантов, когда дело доходит до выживания в результате изменения климата — они могут генетически адаптироваться к новым условиям, изменить свои ареалы или и то, и другое. Новое исследование в PNAS показывает, что конфликты между видами по мере их адаптации и изменения диапазонов жизни могут привести к тому, что некоторые животные просто исчезнут, поэтому крайне важна связность ландшафта в условиях изменения климата.

Исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Монпелье, пытаясь понять, как виды могут реагировать на изменение климата, провели крупномасштабное компьютерное моделирование, которое показывает: хотя перемещение и генетическая адаптация к изменению климата помогают поддерживать биоразнообразие, эти два фактора могут войти в конфликт.

Эколог UBC Патрик Томпсон, ведущий автор исследования, сказал, что оно подчеркивает ценность коридоров дикой природы, которые могут помочь сохранить максимально возможное биологическое разнообразие. Кроме того, он подчеркивает опасность фрагментации ландшафта, например, путем возведения барьеров или разделения местности на дороги.

Распространение относится к движению видов через ландшафты, в то время как адаптация является эволюционным ответом организмов на изменение окружающей среды. Когда виды рассеиваются и приспосабливаются, быстро развивающиеся виды препятствуют смещению ареалов более медленно адаптирующихся видов, что приводит к их исчезновению.

Хорошая новость заключается в том, что этот конфликт между перемещением и адаптацией уменьшается, когда скорость движения высока, что подчеркивает важность поддержания хорошо связанных ландшафтов. Если мы не учтем как расселение, так и адаптацию, то можем переоценить, сколько видов может выжить в измененной среде - Патрик Томпсон, эколог UBC.

Предыдущие исследования рассматривали вопросы рассеивания и адаптации, но, как правило, фокусировались на одном виде. Исследуя среду, в которой взаимодействуют несколько видов, исследователи надеются лучше понять риски, связанные с изменением климата для биоразнообразия.