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Больше Лондона: От Антарктиды откололся гигантский айсберг (Видео)

Больше Лондона: От Антарктиды откололся гигантский айсберг (Видео)
02:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон.

От шельфового ледника Эймери на востоке Антарктиды откололся айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. км. Это больше Лондона — одного из крупнейших европейских мегаполисов. Об этом говорится в пресс-релизе Австралийской антарктической службы.

Климатологи считают, что образование такого айсберга не связано с изменением климата. По их мнению, это цикличная ситуация для этого шельфового ледника Эймери.

Вес айсберга составляет 315 млрд т, размер — 50 на 30 км. Сейчас ученые наблюдают за траекторией движения ледника, чтобы он не представлял угрозу для судоходства.

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Общая площадь Эймери составляет 62,6 тыс. кв. км. Это третий по размеру ледник в Антарктиде после ледников Росса и Ронне-Фильхнера. Сейчас недалеко от ледника находятся российская исследовательская станция "Прогресс" и китайская "Чжуншань".

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Айсберг, Ледник, Антарктида, Эймери.
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