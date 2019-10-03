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Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах

Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
12:33 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Каждый год человечество выбрасывает в атмосферу Земли в 100 раз больше углекислого газа, чем все вулканы на планете вместе.

Это один из ключевых выводов исследования запасов углерода в мире, которое на протяжении последнего десятилетия проводила программа Deep Carbon Observatory.

Как пишет Newsweek, ученые подсчитали, что на Земле всего 1,85 миллиарда гигатонн углерода. Он существует в различных формах в почве, в газах и жидкостях. На углекислый газ в атмосфере, океанах приходится 1% от общих запасов вещества, то есть 43500 гигатонн.

"Углерод, основа всех живых форм и важный источник энергии для человечества, движется по всей планете от мантии в атмосферу. Для сохранения стабильного будущего чрезвычайно важно, чтобы мы поняли полный цикл углерода", - сказала Мари Эдмондсон из Кембриджского университета, которая принимала участие в программе DCO.

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Один из механизмов, как углерод попадает в атмосферу Земли, обеспечивают вулканы. Магма содержит растворенные газы включительно с углекислым газом. Когда вулкан извергается, эти вещества попадают в атмосферу.

Команда DCO выяснила, что ежегодно из-за деятельности людей в воздух поднимается в 40-100 раз больше углекислого газа, чем по вине всех вулканов на планете. По подсчетам ученых, вулканы и другие магматические процессы извергают около 300-400 миллионов тонн углекислого газа.

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Издание напоминает, что с извержением вулканов на Земле связывают массовые вымирания, в частности то, которое произошло 252 миллиона лет назад. Тогда погибло 96% морских видов на планете.

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Вулканы, Углерод, Извержение вулканов, Deep Carbon Observatory, Мари Эдмондсон, DCO.
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