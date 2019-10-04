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Зажрались: Около трети всех произведенных продуктов питания оказывается на помойке

Зажрались: Около трети всех произведенных продуктов питания оказывается на помойке
03:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Около трети продуктов питания в мире выбрасывают на помойку.

Человечество выбрасывает более 30% всех произведенных продуктов питания на помойку. К такому выводу пришли эксперты Всемирной продовольственной программы ООН.

В мире производится 4 млрд т. продовольствия в год, из которых 1,3 млрд т питания оказывается на помойке. При этом, согласно данным ООН, около 800 млн людей на Земле голодают.

ООН запускает новую кампанию, цель которой — снизить мировое потребление и бережно относиться к продуктам питания, которые еще можно использовать. Кроме того, магазины и рестораны, которые выбрасывают продукты, могут просто изменить условия хранения, чтобы увеличить срок их жизни.

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Глобальная экономика теряет от выбрасывания продуктов более триллиона долларов каждый год. Треть энергии, которая тратится на создание этих продуктов, а также парниковые выбросы, оказываются бесполезными.

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ООН, Продукты питания, Загрязнение.
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