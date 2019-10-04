Зажрались: Около трети всех произведенных продуктов питания оказывается на помойке

Новости экологии:Около трети продуктов питания в мире выбрасывают на помойку.

Человечество выбрасывает более 30% всех произведенных продуктов питания на помойку. К такому выводу пришли эксперты Всемирной продовольственной программы ООН.

В мире производится 4 млрд т. продовольствия в год, из которых 1,3 млрд т питания оказывается на помойке. При этом, согласно данным ООН, около 800 млн людей на Земле голодают.

ООН запускает новую кампанию, цель которой — снизить мировое потребление и бережно относиться к продуктам питания, которые еще можно использовать. Кроме того, магазины и рестораны, которые выбрасывают продукты, могут просто изменить условия хранения, чтобы увеличить срок их жизни.

Глобальная экономика теряет от выбрасывания продуктов более триллиона долларов каждый год. Треть энергии, которая тратится на создание этих продуктов, а также парниковые выбросы, оказываются бесполезными.