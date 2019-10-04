В шотландском парке показали трех семинедельных детенышей снежного леопарда

Любознательных детенышей до сих пор воспитывает их мать, но они также начали покидать свой вольер и исследовать окружающий мир.
В шотландском парке дикой природы показали трех интересных семинедельных детенышей снежного леопарда, которые исследуют свой вольер и играют со своей матерью.
Работники парка надеются, что они станут "спасательным кругом" для видов, которым грозит вымирание.
Обнимаясь с матерью Анимеш, они катаются вокруг и пинают друг друга.
Любознательных детенышей до сих пор воспитывает их мать, но они также начали покидать свой вольер и исследовать окружающий мир.
Сотрудники парка и Королевского зоологического общества Шотландии говорят, что следующие три недели являются жизненно важными для выживания детенышей.