Скачать
Пятница, 04.10.2019
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

В шотландском парке показали трех семинедельных детенышей снежного леопарда

В шотландском парке показали трех семинедельных детенышей снежного леопарда
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии:Детеныши родились в национальном парке Каингормс на северо-востоке Шотландии.

Любознательных детенышей до сих пор воспитывает их мать, но они также начали покидать свой вольер и исследовать окружающий мир.

В шотландском парке дикой природы показали трех интересных семинедельных детенышей снежного леопарда, которые исследуют свой вольер и играют со своей матерью.

Работники парка надеются, что они станут "спасательным кругом" для видов, которым грозит вымирание. 

Обнимаясь с матерью Анимеш, они катаются вокруг и пинают друг друга.

Как выглядит южноамериканская гарпия (Фото) 

Любознательных детенышей до сих пор воспитывает их мать, но они также начали покидать свой вольер и исследовать окружающий мир.

Сотрудники парка и Королевского зоологического общества Шотландии говорят, что следующие три недели являются жизненно важными для выживания детенышей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животные, Леопарды, Детеныши леопарда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь