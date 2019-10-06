Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом
Разумков о статусе Донбасса: Закон будет писаться вместе с обществом
В СМИ появилось имя бойца ВСУ, погибшего сегодня на Донбассе
В СМИ появилось имя бойца ВСУ, погибшего сегодня на Донбассе
Интер - Ювентус: Мартинес отвечает на гол Дибалы (Онлайн-трансляция)
Интер - Ювентус: Мартинес отвечает на гол Дибалы (Онлайн-трансляция)
Лунный посевной календарь с 7 октября по 13 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 7 октября по 13 октября 2019 года

Сентябрь 2019 установил температурный рекорд

Сентябрь 2019 установил температурный рекорд
22:29 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Земля пережила самый жаркий сентябрь в истории.

После лета 2019 года, названного самым жарким в истории наблюдений за погодой, прошедший месяц был также официально признан максимально теплым сентябрем за 140 лет. Организация Copernicus Climate Change, которая отслеживает глобальный климат, опубликовала температурный отчет в пятницу, 4 октября, сообщает CBS News.

Предыдущим рекордсменом не по сезону жаркой погоды был признан сентябрь 2016 года. В большинстве стран Европы, в некоторых частях США, Ирана, Афганистана, Монголии, Северного Китая и Арктики была зафиксирована намного более высокая температура воздуха, чем в среднем в сентябре. Зато показатели температуры в Норвегии, Швеции и Антарктиде были ниже средних.

Ученые предостерегают, что индустриальная деятельность нагревает планету с опасной скоростью, и высокие температуры представляют даже большую угрозу для людей, чем штормы, цунами и другие стихийные явления.

Последствия глобального потепления: орел заснял таяние ледников в Альпах (Видео)

Опасные тепловые волны напрямую связаны с изменением климата. Потоки горячего воздуха создают дополнительный подогрев, усиливая распространение и мощность тепловых волн. По данным ООН, первоочередной международной целью стало ограничение повышения температуры в ближайшие 100 лет. Без приложения усилий потепление может превысить 3 °С, что окажет разрушительное воздействие на все экосистемы Земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жара, Глобальное потепление, Сентябрь, Изменения Климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Причины исчезновения цивилизации Майя
03 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
04 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
05 Миллиардерши: кто они - самые богатые женщины в мире (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отдельные регионы Украины &quot;приморозит&quot;: прогнозы синоптиков
Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков
&quot;Это наш последний блокпост&quot;: Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
&quot;У президента есть обязательство&quot;: Трамп хочет изучить дело Байденов
Трамп хочет изучить дело Байденов
Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине
Смерть Заворотнюк: друг актрисы опроверг слухи о кончине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь