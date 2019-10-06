Сентябрь 2019 установил температурный рекорд

Новости экологии:Земля пережила самый жаркий сентябрь в истории.

После лета 2019 года, названного самым жарким в истории наблюдений за погодой, прошедший месяц был также официально признан максимально теплым сентябрем за 140 лет. Организация Copernicus Climate Change, которая отслеживает глобальный климат, опубликовала температурный отчет в пятницу, 4 октября, сообщает CBS News.

Предыдущим рекордсменом не по сезону жаркой погоды был признан сентябрь 2016 года. В большинстве стран Европы, в некоторых частях США, Ирана, Афганистана, Монголии, Северного Китая и Арктики была зафиксирована намного более высокая температура воздуха, чем в среднем в сентябре. Зато показатели температуры в Норвегии, Швеции и Антарктиде были ниже средних.

Ученые предостерегают, что индустриальная деятельность нагревает планету с опасной скоростью, и высокие температуры представляют даже большую угрозу для людей, чем штормы, цунами и другие стихийные явления.

Опасные тепловые волны напрямую связаны с изменением климата. Потоки горячего воздуха создают дополнительный подогрев, усиливая распространение и мощность тепловых волн. По данным ООН, первоочередной международной целью стало ограничение повышения температуры в ближайшие 100 лет. Без приложения усилий потепление может превысить 3 °С, что окажет разрушительное воздействие на все экосистемы Земли.