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Помогают ли маски для лица от загрязнения воздуха: мнение ученых

Помогают ли маски для лица от загрязнения воздуха: мнение ученых
08:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:По всей Азии и во многих других странах люди носят медицинские маски на улице.

В Китае эта привычка появилась в 2003 году, когда органы здравоохранения рекомендовали носить медицинские маски, чтобы замедлить распространение тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Сегодня многие китайцы регулярно носят маски из различных тканей, чтобы снизить риск заражения или передачи простуды либо гриппа.

Однако все чаще маски надевают и по другой причине - из-за загрязнения воздуха. Хотя ткань может отфильтровывать крупные частицы пыли, пыльцы и песка, она не блокирует более мелкие, которые попадают в легкие, артерии и вены. К ним относятся твердые частицы размером менее 2,5 мкм и ультратонкие частицы (менее 0,1 мкм), а также токсичные пары, выделяемые автомобилями и промышленностью.

Вряд ли в каких-либо клинических исследованиях была проверена эффективность медицинских масок против загрязнения воздуха. Трудно предсказать индивидуальные риски. Ученых беспокоит другое: маски могут усыпить сознание людей ложным чувством безопасности, побуждая их проводить больше времени на улице с загрязненным воздухом.

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Эффективность любой маски для лица трудно измерить. Необходимо учитывать множество факторов, в том числе размеры и источники частиц, тип маски, форму лица и поведение человека.

Лишь немногие исследования на людях за всю историю касались эффективности ношения маски в условиях современной улицы. Большинство из этих исследований были проведены в Пекине и Шанхае, а также в США. Эксперты наблюдали за людьми всего несколько часов, и большинство из них фокусировалось на воздействии масок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Ни одна из выявленных тенденций не была статистически значима. К примеру, одно исследование показало, что люди, которые регулярно носят маски в загрязненных условиях, имеют более низкое кровяное давление и более высокую частоту сердечных сокращений, чем те, которые этого не делают.

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Быстрые изменения уровня загрязнения также затрудняют оценку воздействия на здоровье. Например, концентрации газов и ультрадисперсных частиц могут быть в 100 раз выше на оживленном перекрестке или в туннеле, чем на глухой улице. А возраст, пол, состояние здоровья, лекарства и образ жизни людей усложняют ситуацию. Мужчины обычно более подвержены загрязнению веществами из окружающей среды; женщины более уязвимы в помещении. Пребывание в помещении при высоком уровне загрязнения является наиболее безопасным, если избегать таких загрязнителей, как табачный дым. На открытом воздухе люди должны держаться подальше от интенсивного движения при ходьбе и упражнениях. Велосипедисты должны найти маршруты вдали от оживленных дорог. Водители должны закрыть окна автомобиля. Когда уровень загрязнения высокий, вероятно, лучше не ездить на велосипеде, тем более без маски.

А главным приоритетом, конечно, остается предотвращение загрязнения воздуха само по себе.

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Маски, Польза, Загрязнение воздуха, Маски для лица.
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