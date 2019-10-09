Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем

Новости экологии:Ученые предсказывают повышения уровня температуры на ближайшие годы.

Как говорится в новом исследовании, которое частично финансируется Программой климатических наблюдений, а также Управлением по климатическим программам NOAA, в этом году температура на нашей планете достигла максимально высоких показателей, а также зарегистрирован высокий показатель повышения тепловых волн по всему земному шару. Об этом говорится на сайте Phys.org.

Ученые прогнозируют, что к середине столетия средний показатель тепловых волн увеличиться до 50%, а при увеличении концентрации парникового газа этот показатель может превысить 80%.

"Все больше людей будут подвергаться тепловому стрессу", - говорится в статье об экологических исследованиях.

По мнению ученых, более сильные тепловые волны также повысят электрические нагрузки и пиковый спрос на электроэнергию в сети, поскольку все больше людей и предприятий будут включать кондиционирование воздуха.