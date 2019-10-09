Не как обычно: из-за изменений климата у некоторых видов птиц сезон размножения начался раньше

Новости экологии:Глобальное потепление заставило морских птиц на севере Тихого океана начать сезон размножения раньше.

Сезон размножения морских птиц в Арктике происходит раньше из-за повышения температуры, вызванного изменением климата. Об этом стало известно благодаря научной статье сотрудников биологического факультета Института исследований биоразнообразия (IRBio) и Барселонского университета.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале "Биология глобальных изменений", морские птицы на севере Тихого океана начинают сезон размножения раньше, чем остальные виды. Это происходит из-за повышения температуры океана и таяния льдов, что для них свидетельствует о наступлении весны.

Первым автором этого исследования, которое посвящено анализу 29 видов морских птиц из 36 различных мест, является представитель Норвежского полярного института в Тромсе (Норвегия) Себастьен Дескампс. В исследовании также приняли участие и другие ученые из нескольких институтов и исследовательских центров Норвегии, Испании, Канады, Франции и США.

Арктика является одним из наиболее чувствительных регионов к воздействию глобального потепления. Таяние льдов и постоянный рост температур — более высокий, чем в среднем по миру — резко меняют структуру арктических экосистем.

"Это вызывает существенные изменения в условиях окружающей среды, которые обусловливают выживание организмов, живущих в экстремальных широтах. Птицы, особенно морские, представляют собой одну из наиболее таксономических групп вследствие глобального потепления и воздействия деятельности человека", — отмечает Франсиско Рамирес, один из ученых, который входил в команду.

В Арктике период времени с оптимальными условиями для размножения морских птиц весьма ограничен. Основное внимание в новом исследовании уделяется анализу фенологической реакции морских птиц, и в частности связи между климатическими факторами и репродуктивным циклом этих птиц в экстремальных широтах.