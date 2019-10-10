Экология опять под угрозой: кокаин вредит не только человечеству

Новости экологии:Производство и продажа кокаина способствуют обезлесиванию и ускорению изменений климата

Производство кокаина ежегодно приводит к ущербу в размере $214,6 млн, а также к быстрому обезлесению и изменению среды обитания животных. Это ускоряет изменения климата и приводит к большому ущербу для окружающей среды. К такому выводу пришли аналитики природоохранной организации Fundacion Neotrópica, исследование которой приводит The Verge.

Чтобы наладить поставки кокаина из Южной Америки в Северную, наркоторговцы активно вырубают леса для строительства дорог. В числе пострадавших районов — леса Амазонки и территории, которые имеют статус национальных парков, говорится в исследовании.

Потеря лесов в Центральной Америке дестабилизирует климат не только в регионе, но и оказывает влияние на климат во всем мире. Леса в нем помогают захватывать и хранить углекислый газ, нагревающий планету. Когда деревья вырубаются, происходит выброс углекислого газа обратно в атмосферу. В настоящее время на обезлесивание приходится более 20% глобальных выбросов углерода.

По данным Fundacion Neotrópica, в попытке отмыть полученные деньги наркоторговцы вкладываются в сельское хозяйство. По оценке ООН, на фермы, скотоводческие хозяйства и плантации приходится более трети выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, что приводит к сильным засухам и повышению температуры.