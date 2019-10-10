Каждый пятый вид под прицелом: нелегальный рынок торговли животными стал одним из самых крупных в мире

Новости экологии:Каждый пятый вид животных на Земле служит объектом нелегальной торговли.

Рынок торговли дикими животными стал одним из самых крупных нелегальных рынков в мире, пишет Science. По данным ученых, он достигает порядка $25 млрд в год.

Каждый четвертый вид млекопитающих и птиц, каждый восьмой вид пресмыкающихся и каждый десятый вид земноводных служит предметом нелегальной торговли на черном рынке.

Всего браконьеры из 31,5 тыс. позвоночных суши ловят примерно 5 579 видов — более 18%. После этого они продаются и, как правило, уничтожаются. Практически всегда продажа животных идет уже в мертвом виде.

При этом ученые отмечают, что на сегодняшний день практически нет баз данных из этой области. Существуют данные Международного союза охраны природы, однако не ясна достоверность этой информации и методы ее получения и обработки.

Сейчас основными центрами браконьерства являются Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Центральная Африка. При этом сегмент ежегодно увеличивается, поэтому под угрозой сейчас находятся еще 3,2 тыс. видов сухопутных животных.