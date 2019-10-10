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Каждый пятый вид под прицелом: нелегальный рынок торговли животными стал одним из самых крупных в мире

Каждый пятый вид под прицелом: нелегальный рынок торговли животными стал одним из самых крупных в мире
04:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Каждый пятый вид животных на Земле служит объектом нелегальной торговли.

Рынок торговли дикими животными стал одним из самых крупных нелегальных рынков в мире, пишет Science. По данным ученых, он достигает порядка $25 млрд в год.

Каждый четвертый вид млекопитающих и птиц, каждый восьмой вид пресмыкающихся и каждый десятый вид земноводных служит предметом нелегальной торговли на черном рынке.

Всего браконьеры из 31,5 тыс. позвоночных суши ловят примерно 5 579 видов — более 18%. После этого они продаются и, как правило, уничтожаются. Практически всегда продажа животных идет уже в мертвом виде.

Не как обычно: из-за изменений климата у некоторых видов птиц сезон размножения начался раньше

При этом ученые отмечают, что на сегодняшний день практически нет баз данных из этой области. Существуют данные Международного союза охраны природы, однако не ясна достоверность этой информации и методы ее получения и обработки.

Сейчас основными центрами браконьерства являются Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Центральная Африка. При этом сегмент ежегодно увеличивается, поэтому под угрозой сейчас находятся еще 3,2 тыс. видов сухопутных животных.

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Животные, Браконьеры, Защита животных.
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