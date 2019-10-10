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Извержение супервулкана Йеллоустоуна может привести к гравитационной аномалии

Извержение супервулкана Йеллоустоуна может привести к гравитационной аномалии
14:43 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Извержение супервулкана Йеллоустоуна может привести к чрезвычайным последствиям.

Как информируют учёные, на данный момент зафиксировано изменение гравитации. Причина кроется в смещении северного магнитного полюса Земли. Именно эти процессы оказывают влияние физическое и психическое состояние человека.

Так же учёные предупреждают, что последствия от извержения вулкана могут быть идентичны ядерному взрыву.

В то время как гравитационная аномалия является нормой для стран Америки, для остальных стран такое состояние станет неизвестным ударом.

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Смещение полюса внесёт дисбаланс в организацию покоя многих вулканов и геосистем. Построенная компьютерная модель последствий смещения полюсов предполагает передвижение смеси газа и пыли под землёй из США к другим странам.

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Все по теме:

Извержение вулкана, Гравитация, Аномалия, Супервулкан, Йеллоустоун, Смещение полюса.
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