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Суббота, 12.10.2019
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Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться
Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться

Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться

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Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться
19:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Впервые в истории ученые наблюдали за восстановлением кораллов в море.

Кораллы научились восстанавливать свою популяцию. К такому выводу пришла международная группа экологов из Свободного университета Берлина и Университета Барселоны.

Кораллы состоят из сотен тысяч крошечных полипов, который создают твердый внешний скелет из карбоната кальция и прикрепляются к морскому дну. Повышение температуры просто убивает кораллы — Большой коралловый риф в Австралии может полностью исчезнуть в течение нескольких десятилетий.

Коралловый покров испанских островов Колумбретес на 25% разрушился из-за сильной жары в 2003 году. Однако 38% из этих полипов восстановили свою колонию: они уменьшили свои размеры, частично отказались от первоначального скелета и выбросили симбиотические водоросли для обеспечения их питательными веществами.

Постепенно полипы выросли обратно и восстановили коралл. После этого они смогли заново колонизировать мертвые зоны с помощью бутонизации.

"Напечатанные" кораллы из биопластика спасут жизнь рыбам и морским организмам

При этом ученые впервые наблюдали за восстановлением кораллов. Несмотря на это, скорость роста таких кораллов составляет не больше 3 мм в год, тогда как за одно лето в Большом коралловом рифе может гибнуть до 7% от всей популяции.

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Экология, Глобальное потепление, Климат, Кораллы, Изменения Климата.
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