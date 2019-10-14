В Англии на берег выбросило гигантского кашалота

Новости экологии:На мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот.

Он пытался бороться с обстоятельствами, отойти от побережья, но его выбросило на берег. У животного не было шансов.

Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) пыталось бороться с обстоятельствами, отойти от побережья Нортумберленда, но его выбросило на берег.

Члены британской организации морских дайверов по спасению жизни (BDMLR) заявили, что прогноз молодого самца был "очень неутешительным", даже если бы его снять с мели. Ведь вмешательство в эту ситуацию могло "привести к еще более длинной и пострашнее смерти животного", — сказали в организации.

Кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море. Именно поэтому, если они туда попадают, то почти всегда плохо питаются, болеют и имеют малые шансы на выживание", — отметили в BDMLR.

Смерть животного зафиксировала программа исследования китообразных, которая базируется в Институте зоологии в Лондоне.

Специалисты посоветовали людям не трогать мертвого кашалота из-за риска заражения.