На Сицилии снова проснулся вулкан Этна

Новости экологии:Новое усиление активности вулкана Этна, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Специальные телекамеры Ingv, установленные в верхней части северо-восточного склона Этны, зафиксировали извержение вулкана около 06.30 (07.30 мск). На сей раз оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма сейчас хорошо видны над Этной.

Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную. Тем не менее, выброс вулканического пепла привел к необходимости частичного закрытия воздушного пространства над городом Катания.

Администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение, согласно которому в час будут приниматься лишь четыре авиарейса. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации весьма вероятны задержки рейсов.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. На сей она проснулась 14 июля. Тогда извержение из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений.

В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.