Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистан (Фото)
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистан (Фото)

На Сицилии снова проснулся вулкан Этна

На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
18:23 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новое усиление активности вулкана Этна, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Специальные телекамеры Ingv, установленные в верхней части северо-восточного склона Этны, зафиксировали извержение вулкана около 06.30 (07.30 мск). На сей раз оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма сейчас хорошо видны над Этной. 

Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную. Тем не менее, выброс вулканического пепла привел к необходимости частичного закрытия воздушного пространства над городом Катания.

Администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение, согласно которому в час будут приниматься лишь четыре авиарейса. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации весьма вероятны задержки рейсов. 

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. На сей она проснулась 14 июля. Тогда извержение из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений.

Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться

В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Сицилия, Этна, Вулкан, Авиапространство, Авиатранспорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь