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"Капризы" Богослова: ученые смогли записать звуки подводного вулкана (Видео)

"Капризы" Богослова: ученые смогли записать звуки подводного вулкана (Видео)
10:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Этот подводный вулкан выделяет газ в виде пузырей диаметром 230 м.

Независимые исследователи установили микрофоны рядом с подводным вулканом Богослов, который расположен на одноименном необитаемом острове на Аляске. Так они смогли проанализировать, какие выбросы происходят во время извержений.

В конце 2016 года, когда подводный вулкан Богослов начал действовать, исследователи установили микрофоны в 64 км от него. Устройства могут записывать и анализировать низкочастотный инфразвук (который нельзя услышать без обработки), поступающий из этого района. Так ученые установили, что в течение полугода вулкан выделял газ в огромном количестве.

Обычно он выделял газ в виде пузырей, которые были 228 м в диаметре, каждый из них вмещает 5 млн куб. м газа. Данные об этом исследователи получили только на основе анализов звука, которым занимались сами ученые и ИИ.

Вулкан Богослов расположен на одноименном необитаемом острове на Аляске. Его надводная часть — высотой в 150 м, однако большая часть вулкана уходит в глубину на 5 тыс. м. Его размеры меняются в зависимости от активности вулкана.

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Некоторые извержения вулкана поднимают пепел на высоту более 3 км, они передвигаются на 100 км от него. При извержении 27 декабря 2016 года столб пепла достиг высоты 9 км.

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Газ, Экология, Вулкан, Подводный вулкан, Вулкан Богослов.
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