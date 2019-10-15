Дольше и больше: из-за повышения температуры токсичные водоросли цветут интенсивней

Новости экологии:Глобальное потепление усилило интенсивность цветения озерного фитопланктона.

За последние 30 лет цветение ядовитых водорослей в пресноводных озерах по всему миру стало продолжительнее и интенсивнее. Причиной этого стало повышение глобальной температуры, говорится в исследовании ученых из Стэнфордского университета и НАСА, опубликованного в журнале Nature Monday.

Исследователи с помощью нейросети от Google Earth Engine проанализировали данные со спутника зондирования поверхности Земли Landsat 5, миссия которого продлилась с 1993 по 2013 годы. Ученые сосредоточились на данных о цветении ядовитых водорослей в крупнейших озерах мира.

В результате им удалось проследить за цветением ядовитых сине-зеленых водорослей в 71 крупном пресноводном озере в 33 странах. Этот вид представляет опасность как для людей, так и для рыб и животных.

Исследователи отмечают, что на интенсивность цветения водорослей, которая за указанный период значительно выросла, влияет не только повышение температуры, но и количество осадков и использование удобрений.