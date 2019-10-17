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Даже спустя 25 лет: Средиземное море до сих пор страдает от отходов горного производства

Даже спустя 25 лет: Средиземное море до сих пор страдает от отходов горного производства
17:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости экологии:Отходы горного производства засоряют воды Средиземного моря тяжелыми металлами последние 25 лет.

В воды Средиземного моря продолжают поступать остатки металлов из добычи ископаемых в заливе Портман (Мурсия) даже спустя 25 лет после прекращения работ.

Исследование, проведенное учеными из Института экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны (ICTA-UAB) вместе с исследователями UB, показывает, что море до сих пор загрязнено подземными водами, содержащими металлы, такие как железо, кадмий, никель цинк и свинец.

Залив Портман является типичным примером воздействия горных работ на побережье Средиземного моря. Горная деятельность в этом районе восходит к римским временам, но пик добычи был в период между 1957 и 1990 годами, когда была проведена крупномасштабная операция под открытым небом, которая привела к сбросу 57 миллионов тонн выбросов в залив.

Исследование, недавно опубликованное в журнале Science of the Total Environment, демонстрирует, что металлы продолжают поступать в море через выбросы подземных вод, которые циркулируют внутри полигона.

"Около 10% металлов, в основном железо, попадают в море через подземные выбросы, а рециркуляция транспортирует остальные металлы, такие как никель, цинк, свинец и кадмий", - объясняет Аарон Алорда Кляйнгласс, исследователь в ICTA-UAB.

Исследования показывают, что подземные воды и отложения гораздо более загрязнены металлами, чем поверхностные морские воды залива.

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Экологи сообщают, что для восстановления экосистемы залива Портман необходимо изолировать подземные воды.

"Необходимо проводить новые исследования на месте, поскольку мы до сих пор не знаем точно, какова будет новая динамика подземных вод после завершения проекта восстановления", - заключает исследователь Валентин Роделлас.

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Все по теме:

Экология, Средиземное море, Загрязнение, Отходы, Выбросы, Залив Портман, горнодобывающая деятельность.
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