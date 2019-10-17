Превысил предыдущий рекорд: сентябрь 2019 года стал одним из самых теплых

Новости экологии:Этот сентябрь года оказался на 0,95 °C теплее среднего значения.

Сентябрь 2019 года — наряду с сентябрем 2015 года — стал одним из самых теплых с начала наблюдений. Температура составила 15,95 °C — это на 0,95 °C выше, чем в среднем с начала XX века, говорится в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В Северном полушарии в сентябре 2019 года температура поднималась на 1,24 °C выше среднего значения. В Южном полушарии при этом сентябрь этого года стал лишь седьмым в списке самых жарких.

В NOAA отмечают, что речь идет не о разовом повышении температуры, а о долгосрочной тенденции.

Этот сентябрь стал 43 подряд, температура во время которого поднималась выше среднего значения.

Это означает, что в последний раз температура находилась на уровне среднего значения или ниже в 1985 году.