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Превысил предыдущий рекорд: сентябрь 2019 года стал одним из самых теплых

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Превысил предыдущий рекорд: сентябрь 2019 года стал одним из самых теплых
18:11 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Этот сентябрь года оказался на 0,95 °C теплее среднего значения.

Сентябрь 2019 года — наряду с сентябрем 2015 года — стал одним из самых теплых с начала наблюдений. Температура составила 15,95 °C — это на 0,95 °C выше, чем в среднем с начала XX века, говорится в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В Северном полушарии в сентябре 2019 года температура поднималась на 1,24 °C выше среднего значения. В Южном полушарии при этом сентябрь этого года стал лишь седьмым в списке самых жарких.

В NOAA отмечают, что речь идет не о разовом повышении температуры, а о долгосрочной тенденции.

 Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем

 Этот сентябрь стал 43 подряд, температура во время которого поднималась выше среднего значения.

Это означает, что в последний раз температура находилась на уровне среднего значения или ниже в 1985 году.

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Экология, Глобальное потепление, Температура, Климат, Сентябрь, Потепление, Изменение климата, Сентябрь 2019.
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