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В Украине могут запретить пластиковые пакеты: комитет Рады поддержал инициативу

В Украине могут запретить пластиковые пакеты: комитет Рады поддержал инициативу
06:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости экологии:Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о запрете пластиковых пакетов.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законодательную инициативу народных депутатов Украины о запрете с 1 января 2022 обращения сверхлегких и легких пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и общественного питания кроме биоразлагаемых и тех, что предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы и м мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Комитет рассмотрел проекты законов Украины об уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте (рег. № 2051), поданный народным депутатом Украины Шпеновым Д.Ю., и об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины (реестр. № 2051-1), поданный народными депутатами Украины Кривошеевым И.С., Юрченко О.Н., Жупанин А.В., Шипайло А.И., Овчинниковой Ю.Ю., Винтоняк А.В., Володиной Д.А., Нестеренко Е.А. , Мариковським А.В. и рекомендует Верховной Раде Украины принять в первом чтении за основу законопроект № 2051-1. Последний является более детализированным и охватывает более широкую сферу правового регулирования", — говорится в сообщении.

"Нарастающая угроза всему живому на планете от засорения ее поверхности и водных объектов использованными изделиями из пластика, требует безотлагательного решения как в международном измерении, так и в пределах каждой отдельной страны, в том числе и Украины", — отметили в комитете.

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Так, эти законопроекты направлены на уменьшение объема отходов полимерной продукции и пластика, опасных отходов полиэтилена и, соответственно, их влияния на окружающую среду и благоустройство населенных пунктов, ограничения ввоза и распространения полимерных изделий длительного разложения.

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Верховная Рада, Загрязнение, Пластик.
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