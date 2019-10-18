"Мы делаем все правильно": популяция китов восстанавливается

Новости экологии:Ученые в восторге от того, насколько быстро и насколько успешно оправилась популяция после того, как китобойный промысел окончательно остановился в 1970-х годах.

Впрочем, из-за глобального потепления могут возникнуть новые проблемы.

Популяция горбатых китов у побережья Южной Америки, которая была почти полностью уничтожена 20-го века, больше не находится на грани исчезновения. Об этом исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

На конец 1950-х годов оставалось всего 440 горбатых китов в западной части Южной Атлантики. Защита животных началась в 1960-х годах, но сначала они, похоже, не восстанавливались. Теперь исследование показало, что, к удивлению ученых, в настоящее время популяция насчитывает около 25 тысяч китов. Это почти столько же, сколько, по оценкам исследователей, было до начала китобойного промысла в 1700-х годах.

"Это яркий пример того, что если мы делаем все правильно, популяции восстанавливаются", - сказал Александр Зербіно, эксперт из китов, который является ведущим автором исследования.

В мире насчитывается 16 популяций горбатых китов. Четыре из них считаются находящимися под угрозой вымирания, а один близок к угрозе.

Население мира восстанавливается с тех пор, как китобойный промысел был запрещен в 1970-х годах. Люди, как и раньше – самая большая угроза для китов, поскольку они попадают под удары кораблей и запутываются в коммерческих рыболовецких снастях.

Вместе с этим есть и непредсказуемые последствия восстановления китов. Дело в том, что из-за глобального потепления сдвигаются места обитания криля, крошечных ракообразных, которые являются основной пищей китов. Это может повлиять на их будущее.

"Похоже, что криль движется на юг, в результате глобального потепления, и это может заставить китов конкурировать с пингвинами и морскими котиками за еду", - сказал Зербіно.