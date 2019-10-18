Скачать
Пятница, 18.10.2019
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе (Видео)
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе (Видео)

"Мы делаем все правильно": популяция китов восстанавливается

"Мы делаем все правильно": популяция китов восстанавливается
13:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости экологии:Ученые в восторге от того, насколько быстро и насколько успешно оправилась популяция после того, как китобойный промысел окончательно остановился в 1970-х годах.

Впрочем, из-за глобального потепления могут возникнуть новые проблемы.

Популяция горбатых китов у побережья Южной Америки, которая была почти полностью уничтожена 20-го века, больше не находится на грани исчезновения. Об этом исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

На конец 1950-х годов оставалось всего 440 горбатых китов в западной части Южной Атлантики. Защита животных началась в 1960-х годах, но сначала они, похоже, не восстанавливались. Теперь исследование показало, что, к удивлению ученых, в настоящее время популяция насчитывает около 25 тысяч китов. Это почти столько же, сколько, по оценкам исследователей, было до начала китобойного промысла в 1700-х годах.

"Это яркий пример того, что если мы делаем все правильно, популяции восстанавливаются", - сказал Александр Зербіно, эксперт из китов, который является ведущим автором исследования.

В мире насчитывается 16 популяций горбатых китов. Четыре из них считаются находящимися под угрозой вымирания, а один близок к угрозе.

Океанские убийцы: знакомство с самыми ядовитыми рыбами в мире (Фото)

Население мира восстанавливается с тех пор, как китобойный промысел был запрещен в 1970-х годах. Люди, как и раньше – самая большая угроза для китов, поскольку они попадают под удары кораблей и запутываются в коммерческих рыболовецких снастях.

Вместе с этим есть и непредсказуемые последствия восстановления китов. Дело в том, что из-за глобального потепления сдвигаются места обитания криля, крошечных ракообразных, которые являются основной пищей китов. Это может повлиять на их будущее.

"Похоже, что криль движется на юг, в результате глобального потепления, и это может заставить китов конкурировать с пингвинами и морскими котиками за еду", - сказал Зербіно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Киты, Животные, Горбатый кит, Популяция китов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
04 Продукты, которые улучшают работу сердца
05 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь