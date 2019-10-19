Обнаружен новый вид богомола, который подражает осам (Фото)

Новости экологии:Биологи обнаружили новый вид богомола, у которого впервые было зафиксировано поведение, явно заимствованное у ос.

Новый вид стал вторым в не так давно открытом роде Vespamantoida. Результаты работы команды были опубликованы сегодня в интернет-журнале PeerJ .

Новый вид, названный Vespamantoida wherleyi, был обнаружен вблизи реки Амазонки в Перу в 2013 году во время общего энтомологического обследования участка. Самец попался в легкую ловушку, и его яркая окраска, осоподобная форма и поведение сразу же привлекли внимание ученых.

Богомол имел яркий красно-оранжевый цвет, а также структуру тела, неустойчивые паттерны локомоции и даже поведение антенн, обычно характерное для большинства видов ос. Этот явный стиль мимикрии, известный как батезианская мимикрия, является стратегией, в которой в основном безвредный организм перенимает внешний вид, а иногда и поведение, организма, который, как известно, представляет большую угрозу для потенциальных хищников.

A novel form of wasp mimicry in a new species of praying mantis from the Amazon rainforest, Vespamantoida wherleyi gen. nov. sp. nov. (Mantodea, Mantoididae) https://t.co/ihJ2fe5i5w @thePeerJ pic.twitter.com/Q37hyqKZni — Behav Ecol Papers (@BehavEcolPapers) October 17, 2019

В мире богомолов мимикрия является фундаментальной стратегией, но подражание осе у взрослых уникальна и ограничена только одним семейством, частью которого теперь является Vespamantoida. Однако до открытия V. wherleyi ученые предполагали, что у богомолов могут существовать такие стратегии мимикрии богомолов, чтобы помочь им в первую очередь скрыться от хищников, а иногда и заманиванить добычу.

Заметный внешний вид и поведение V. wherleyi представляют собой новую форму защитной мимикрии, в которой богомол имитирует естественные защитные сигналы опасного организма, чтобы предупредить хищников. Это стратегия, которая является уникальной среди известных насекомых этого семейства.