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Синтетика не спасает планету: мировые дизайнеры заговорили о вреде искусственного меха

Синтетика не спасает планету: мировые дизайнеры заговорили о вреде искусственного меха
17:33 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:По словам модельеров, натуральный мех не несет подобных угроз для окружающей среды.

Популярная тенденция перехода ведущих мировых модельеров на искусственный мех замедлилась, – дизайнеры говорят о вредном влиянии синтетики на экологию. Об этом пишет журнал Vogue в статье "Почему экомех не так безвреден для планеты, как вы думали".

Автор статьи утверждает, что приставка "эко" у большинства искусственных шуб не означает, что они соответствуют экологическим стандартам. "Даже наоборот, ведь faux fur - это синтетические полимеры, которые невозможно переработать, а разлагаться сами по себе они будут даже не десятилетиями - веками!", - пишет журналист Vogue.

"Во время носки искусственной шубы из-за трения отшелушиваются микрочастицы пластика. Не хочется лишний раз пугать, но накопление этих частиц (мы получаем их достаточно вместе с воздухом, водой и пищей) в тканях живых организмов может привести к воспалениям и другим неприятностям", - утверждает издание.

При этом, по словам модельеров, натуральный мех не несет подобных угроз для экологии. Итальянка Сильвия Вентурини-Фенди, которая продолжает создавать haute fourrure, считает, что "мех - материал длительного пользования, вам даже не нужно его стирать. А еще он полностью биоразлагаем".

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"Если в будущем будут созданы материалы, которые при своей органической природе будут иметь свойства натурального меха, мы с радостью перейдем на такое сырье. Но пока это разговоры о далеком будущем", – цитирует издание Маурицио Браски, основателя марки Braschi. Мода на искусственный мех появилась благодаря желанию активной части общества продлить жизнь планеты. Однако, этим людям забыли сообщить, что синтетика не спасает планету Земля, а убивает ее.

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Все по теме:

Экология, ЭКО, Влияние, Мех, Натуральный мех, Искусственный мех.
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