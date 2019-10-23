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Закисление океана может вызвать массовое вымирание рыб и морских животных

Закисление океана может вызвать массовое вымирание рыб и морских животных
16:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Выбросы углерода сделали океан более кислым, что привело к уничтожению 75% морских видов 66 млн лет назад.

Исследователи из Немецкого исследовательского центра геонаук получили прямое свидетельство того, что мел-палеогеновое вымирание, которое произошло 66 млн лет назад, совпало с резким закислением океана. Ученые напрямую связали эти события и попытались спрогнозировать, как закисление, которое может произойти в будущем, повлияет на жизнь морских животных.

Одним из ключевых последствий климатических изменений является то, что океаны окисляются, поскольку они поглощают углеродные выбросы в результате сжигания угля, нефти и газа, отметили ученые. Они утверждают, что последние исследования являются предупреждением о том, что человечество рискует столкнуться с потенциальным "экологическим коллапсом", связанным с океанами.

Чтобы прийти к этим выводам, исследователи проанализировали небольшие ракушки в отложениях, образовавшихся вскоре после падения гигантского метеорита на Землю, уничтожив динозавров и три четверти морских видов. Химический анализ показал снижение на 0,25 pH (водородный показатель) океана в течение столетия. Однако даже это значение привело к массовому вымиранию животных.

На восстановление среды потребовалось несколько миллионов лет, прежде чем углеродный цикл достиг равновесия и морские организмы, обладающие известковыми скелетами, снова смогли широко распространиться по планете.

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Фил Уильямсон, один из участников исследования, отмечает, что параллели между историческими событиями и современностью напрашиваются, но предположения об этом нужно делать осторожно.

"Уровень CO2 в то время уже был значительно выше, чем сегодня, а уровень pH — намного ниже. Тем не менее, это исследование — дополнительное предупреждение о том, что глобальные изменения в химии океана, которые мы в настоящее время наблюдаем, могут нанести необратимый ущерб океанам", — добавил он.

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Экология, Климат, Вымирание, Изменение климата, Окисление, Окисление океана.
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