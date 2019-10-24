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Борьба с глобальным потеплением: в ООН посчитали расходы

Борьба с глобальным потеплением: в ООН посчитали расходы
09:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости экологии:В ООН посчитали, во сколько обойдется приостановка глобального потепления на 20 лет.

Сбалансировать выбросы вредных газов в атмосферу, которые вызывают эффект глобального потепления, можно путем высадки деревьев и рекультивации деградированных земель.

Об этом говорится в расчетах специалистов Организации Объединенных Наций, пишет ТСН со ссылкой на Bloomberg.

"Мы потеряли биологическую функцию почв. Мы должны это изменить", - пояснил ученый Баррон Орр.

По словам помощника генерального директора ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Рене Кастро Салазара, речь идет о восстановлении испорченных человеческой деятельностью 2 миллиардах гектарах земли во всем мире.

Меньше, чем когда либо: озоновая дыра уменьшилась до рекордных размеров

"При политической воле и инвестициях это возможно", - убежден он. Климатологи считают, что необходимые на это 300 миллиардов долларов помогут приостановить глобальное потепление на 15-20 лет.

Это время человечество может использовать ради развития менее вредных для окружающей среды технологий. Специалисты отмечают, что сумма, которая нужна для поддержания экологии, сопоставима с годовым ВВП такого государства, как Чили, или же расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

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ООН, Глобальное потепление.
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