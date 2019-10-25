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В Ботсване массово стали гибнуть слоны

В Ботсване массово стали гибнуть слоны
17:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay

Новости экологии:Выжить в таких условиях животным, которым в день требуется не менее 3 центнеров травы и листьев и не менее 100 литров воды, практически невозможно.

Засуха практически полностью уничтожила зеленый покров пастбищ, где слоны привыкли находить себе пищу.

В Ботсване за два месяца зоологи зарегистрировали рост смертности слонов. Речь идет о гибели более сотни животных. Об этом пишет Euronews.

Эти показатели, которые некоторые специалисты уже успели назвать катастрофическими, вызывают тревогу, в том числе и у властей. Они говорят, что основная причина – климатическая.

По мнению координатора национальной программы охраны слонов Ботсваны Тинаапи Мадири, "подобные природные явления, вроде сильной засухи, будут учащаться, и это в первую очередь повлияет на уменьшение популяции слонов".

Умерла самая известная овца-рекордсменка (Фото)

Отмечается, что засуха практически полностью уничтожила зеленый покров пастбищ, где слоны привыкли находить себе пищу, в результате зноя сильно обмелели реки и другие водоемы. 

Как сообщает министерство охраны окружающей среды Ботсваны, только в течение одной недели его сотрудники зарегистрировали больше 10 случаев гибели слонов в национальном парке.

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Все по теме:

Экология, Засуха, Африка, Животные, Слоны, Ботсван, Гибель слонов.
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