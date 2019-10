Умерла самая известная овца-рекордсменка (Фото)

Овца породы меринос по имени Крис, известная как самая заросшая овца в мире, умерла от старости в Австралии, сообщает "Би-би-си".

Животное обнаружили в дикой природе в 2015 году, она была покрыта "шестилетней нормой" шерсти, что вызвало интерес общественности. Защитники животных обратили внимание на то, что вес шерсти, в пять раз превышавший нормальный, угрожал здоровью животного.

Лишняя шерсть была удалена национальным чемпионом по стрижке овец Йаном Элкинсом. Сотни австралийцев готовы были взять на себя заботу об овце, а пальто из ее шерсти выставили в Национальном музее Австралии.

Chris the sheep, a merino famed for once being discovered with the world's heaviest fleece, has died in Australia.

— BBC (@BBC) October 23, 2019