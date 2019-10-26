Намного больше: горные ручьи выделяют небывалое количество CO2

Новости экологии:Впервые группа ученых под руководством EPFL измерила общий объем выбросов углекислого газа (CO2) из горных потоков по всему миру.

Горы занимают 25% поверхности Земли, однако роль их водных потоков в глобальных выбросах углерода еще никто не оценивал. До сих пор ученые уделяли основное внимание рекам в низко расположенных тропическом и бореальном регионах. Теперь исследователи попытались оценить количество выбросов горных рек и сумели определить, что они намного выше, чем считалось раньше.

Аса Хоргби из EPFL Stream Biofilm and Ecosystem Research Laboratory (SBER) вместе с группой международных ученых провела первое крупномасштабное исследование выбросов углерода горных потоков.

Они обнаружили, что эти потоки имеют более высокую среднюю интенсивность выбросов углерода на квадратный метр, чем потоки на меньших высотах; отчасти это связано с дополнительной турбулентностью. Хотя эти потоки составляют всего 5% глобальной площади поверхности всех рек, на их долю, вероятно, приходится от 10 до 30% выбросов CO2. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследовательская группа использовала результаты своих коллег, опубликованные в феврале 2019 года в Nature Geosiences. Они показали, что скорость газообмена на границу воздуха и воды в горных потоках в 100 раз быстрее, чем предполагалось ранее.

Теперь исследователи собрали большие данные по ручьям основных горных хребтов мира, уделяя особое внимание их гидрологическим и геоморфологическим свойствам, а также содержанию органического углерода в почве. Затем они использовали эти данные для разработки модели для оценки естественных выбросов углерода из более чем 1,8 млн горных потоков по всему миру.