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Пятница, 25.10.2019
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Два года до катаклизма: у лесов Амазонии заканчивается вода

Два года до катаклизма: у лесов Амазонии заканчивается вода
02:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:C 2021 года тропическим лесам может не хватать воды.

Согласно исследованию Института международной экологии в США, чьи доводы подтверждаются данными Института космических исследований Бразилии, через два года лесам Амазонки будет не хватать воды, что приведет к частичному вымиранию деревьев.

Однако другие ученые считают, что это произойдет только через 10-15 лет.

Через два года тропические леса в Южной Америке могут перестать вырабатывать достаточно воды для поддержания жизнедеятельности и начнут медленно деградировать, превращаясь в сухую саванну и высвобождая миллиарды тонн углерода в атмосферу. Это может привести к ускорению глобального потепления и изменению климата по всей Южной Америке.

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Такие выводы содержатся в аналитической записке, опубликованной на этой неделе старшими научными сотрудниками Института международной экологии имени Питерсона в Вашингтоне.

Доклад вызвал споры среди ученых-климатологов страны. Одни считают, что до момента, когда леса Амазонки будут страдать от недостатка воды, еще 15–20 лет. Другие отмечают, что выводы этого исследования отражают опасность, которую они представляют для выживания лесов.

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В аналитической записке отмечается, что Институт космических исследований Бразилии также сообщал: обезлесение в августе 2019 года на 222% выше, чем в августе 2018-го. Поддержание нынешних темпов роста засушливости приблизит леса "до опасной точки уже в 2021 году, после которой они больше не смогут генерировать достаточно дождей для поддержания жизни".

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Южная Америка, Глобальное потепление, Амазония, Тропические леса.
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