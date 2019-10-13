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Глобальное потепление: целая страна может вскоре исчезнуть

Глобальное потепление: целая страна может вскоре исчезнуть
18:50 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Парламент Маршалловых островов объявил об угрозе гибели страны.

Решение об объявлении климатического кризиса принял парламент далекой от нас тихоокеанской республики. Причиной стало глобальное потепление и вызванное им повышение уровня Мирового океана.

Маршалловы острова находятся в западной части Тихого океана. Площадь их сухопутной территории составляет всего 181 км2. Она состоит из 29 коралловых атоллов и пяти небольших островов. Наибольшая высота над уровнем моря — всего десять метров, а большая часть небольшой территории поднимается над волнами на десяток-другой сантиметров.

Поэтому немудрено, что вопросы глобального климата волнуют жителей очень сильно. Если существующие прогнозы оправдаются (мы ранее писали о них), их страна попросту утонет, причем произойти это может уже при жизни нашего поколения людей.

О решении островного парламента объявила президент республики Хильда Хайн.

"Наш парламент официально объявил о национальном климатическом кризисе. Неспособность международного сообщества адекватно отреагировать на глобальный климатический кризис, вызванный их же действиями, имеет особенно серьезные последствия для нас, как одного из четырех низменных государств мира, находящихся на коралловых атоллах", — написала Хайн в Twitter.

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Согласно документу, признание кризиса позволит убедиться, что "нынешнее и будущие правительства будут и дальше считать борьбу с климатическими изменениями главным приоритетом страны".

Власти Островов также призвали международное сообщество обратить внимание на проблемы таких стран, связанных с климатическими изменениями, и рассмотреть дополнительные меры для оказания им помощи.

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Хильда Хайн не является первым островным президентом, заявляющим о климатической угрозе. Несколько месяцев назад с похожим по смыслу заявлением выступил президент Сейшел Денни Фор, использовавший для привлечения внимания погружение на британском подводном аппарате экспедиции Nekton.

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Глобальное потепление, Тихий океан, Океан, Маршалловы острова.
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