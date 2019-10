Глобальное потепление: целая страна может вскоре исчезнуть

Решение об объявлении климатического кризиса принял парламент далекой от нас тихоокеанской республики. Причиной стало глобальное потепление и вызванное им повышение уровня Мирового океана.

Маршалловы острова находятся в западной части Тихого океана. Площадь их сухопутной территории составляет всего 181 км2. Она состоит из 29 коралловых атоллов и пяти небольших островов. Наибольшая высота над уровнем моря — всего десять метров, а большая часть небольшой территории поднимается над волнами на десяток-другой сантиметров.

Поэтому немудрено, что вопросы глобального климата волнуют жителей очень сильно. Если существующие прогнозы оправдаются (мы ранее писали о них), их страна попросту утонет, причем произойти это может уже при жизни нашего поколения людей.

О решении островного парламента объявила президент республики Хильда Хайн.

"Наш парламент официально объявил о национальном климатическом кризисе. Неспособность международного сообщества адекватно отреагировать на глобальный климатический кризис, вызванный их же действиями, имеет особенно серьезные последствия для нас, как одного из четырех низменных государств мира, находящихся на коралловых атоллах", — написала Хайн в Twitter.

Our parliament has officially declared a national climate crisis. As one of only four low-lying coral atoll nations in the world, the failure of the international community to adequately respond to the global climate crisis of its own making holds particularly grave consequences. pic.twitter.com/S9rPPbxw38

— Dr. Hilda C. Heine (@President_Heine) October 10, 2019