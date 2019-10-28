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Представлено плавучее устройство для очистки рек от пластика

Представлено плавучее устройство для очистки рек от пластика
13:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

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Молодой голландский изобретатель представил плавучее устройство на солнечных батареях, которое вылавливает пластик из водоемов, по которым плывет.

Двадцатипятилетний голландец Боян Слат не так давно основал компанию Ocean Cleanup, которая занимается разработкой и развертыванием системы Interceptor ("Перехватчик"). Молодой человек создал ее, когда ему было 18 лет. "Перехватчик" ловит пластиковые отходы, плавающие в водоеме, когда дрейфует мимо них. Ранее Слат заявлял, что разрабатываемая его фондом система очистки океана будет запущена в 2018 году и выйдет на полную мощность к 2020-му. Но в действительности первый удачный запуск произошел только в июне этого года.

Теперь же голландский предприниматель представил новое устройство, которое призвано очистить реки всего мира от пластикового мусора. Создатель технологии считает, что более тысячи рек ответственны примерно за 80 процентов пластика, поступающего в Мировой океан, и поэтому он хочет исправить эту проблему в течение ближайших пяти лет.

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Его нос имеет специальную форму, которая предназначена для отклонения крупных плавающих обломков, таких как стволы деревьев. "Перехватчик" направляет пластиковые отходы в отверстие в своем носу. Далее конвейерная лента внутри машины транспортирует мусор дальше — туда, где он плотно складывается в мусорные баки. Затем "Перехватчик" отправляет текстовое сообщение локальным операторам, которые могут прийти и очистить его при полном заполнении.

Слат продемонстрировал работу устройства, сбросив сотни желтых резиновых уток в воду на мероприятии в порту Роттердама. Перехватчик поймал почти всех из них. Сейчас такие стоят около 700 тысяч евро (775 600 долларов), но голландец пообещал, что их стоимость упадет по мере увеличения масштабов производства.

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Экология, Пластик, Чистота, Реки, Очистка рек, Плавучее устройство, Очистка рек от пластика.
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