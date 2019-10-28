Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
Придется выйти вместе: принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход
Принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход

Больше, чем леса Амазонки: горные реки поглощают СО2 быстрее тропических лесов

Больше, чем леса Амазонки: горные реки поглощают СО2 быстрее тропических лесов
18:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:В мутных, холодных водах, бушующих из ледников высокой арктической зоны Канады, исследователи сделали удивительное открытие.

Ученые из Университета Британской Колумбии взяли пробы воды в Гренландии и канадских Элсмире и Нунавуте. После серии исследований они выяснили, что эти северные реки активно поглощают углекислый газ из атмосферы и делают это гораздо быстрее, чем тропические леса Амазонки.

В реках умеренного климата присутствует большое количество органического материала — растительности и рыб, что приводит к более высоким уровням разложения. Эти водные объекты выбрасывают в атмосферу гораздо больше углекислого газа, чем поглощают.

Однако ледниковые реки содержат намного меньше водных организмов. Это приводит к гораздо меньшему органическому распаду и малым выбросам углерода. Так исследователи обнаружили, что в периоды сильного таяния ледниковые воды поглощают в 40 раз больше углерода, чем леса Амазонки.

"Эти реки могут потреблять феноменальное большое количество углекислого газа, — отмечают исследователи. — Если пересчитать площадь этих рек и сравнить с лесами Амазонки, то станет очевидно, что реки полезнее для планеты".

Намного больше: горные ручьи выделяют небывалое количество CO2

В условиях быстро меняющегося климата полученные результаты дают оптимистичный сигнал, уверены ученые. «Значит, на планете существуют невидимые или недооцененные способы регулирования выбросов углерода", — добавили они.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Экология, Углекислый газ, Реки, СО2, Горная река.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
02 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
03 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
04 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь