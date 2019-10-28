Больше, чем леса Амазонки: горные реки поглощают СО2 быстрее тропических лесов

Новости экологии:В мутных, холодных водах, бушующих из ледников высокой арктической зоны Канады, исследователи сделали удивительное открытие.

Ученые из Университета Британской Колумбии взяли пробы воды в Гренландии и канадских Элсмире и Нунавуте. После серии исследований они выяснили, что эти северные реки активно поглощают углекислый газ из атмосферы и делают это гораздо быстрее, чем тропические леса Амазонки.

В реках умеренного климата присутствует большое количество органического материала — растительности и рыб, что приводит к более высоким уровням разложения. Эти водные объекты выбрасывают в атмосферу гораздо больше углекислого газа, чем поглощают.

Однако ледниковые реки содержат намного меньше водных организмов. Это приводит к гораздо меньшему органическому распаду и малым выбросам углерода. Так исследователи обнаружили, что в периоды сильного таяния ледниковые воды поглощают в 40 раз больше углерода, чем леса Амазонки.

"Эти реки могут потреблять феноменальное большое количество углекислого газа, — отмечают исследователи. — Если пересчитать площадь этих рек и сравнить с лесами Амазонки, то станет очевидно, что реки полезнее для планеты".

В условиях быстро меняющегося климата полученные результаты дают оптимистичный сигнал, уверены ученые. «Значит, на планете существуют невидимые или недооцененные способы регулирования выбросов углерода", — добавили они.