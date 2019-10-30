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Предсказана новая смертельная угроза для человечества

Предсказана новая смертельная угроза для человечества
11:45 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости экологии:Изменение климата затруднит доступ к продовольствию по всему миру на 3,2%.

В Университете Монаша в Австралии исследователи предсказали новую глобальную катастрофу для человечества.

По данным ученых глобальное потепление станет непосредственной причиной смертей из-за недоедания. Специалисты проанализировали такие данные около 80 процентов населения Бразилии о госпитализации в период с 2000 по 2015 год. Также они обратили внимание на среднесуточные температуры.

Как сообщается,в связи с повышением температуры воздуха на один градус в жаркое время года на 2,5% увеличивается количество случаев госпитализации людей из-за недоедания. Известно, что больше всего в жаркую пору страдают люди старше 80 лет и дети от пяти до 19 лет.

Что было бы, если бы на Земле исчезли все растения

Отметим, что возможно в ближайшие годы глобальное потепление станет причиной роста заболеваемости связанной с недостаточным питанием людей. Так как, высокие температуры снижают аппетит, желание готовить еду, ухудшают пищеварения, влияет на обострение заболеваний желудка.

Климатические изменения затруднят доступ к пище еще на 3,2%, что приведет к смерти 30 тысяч человек из-за недоедания к 2050 году.

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Все по теме:

Исследования, Жара, Экология, Смертность, Климат, Смертельная угроза, Климатические условия.
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