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Более 300 млн людей окажутся в опасности от наводнений к 2050 году

Более 300 млн людей окажутся в опасности от наводнений к 2050 году
15:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследование показало, что через 30 лет население будет ежегодно страдать от наводнений и цунами.

Ученые предупреждают, что прибрежные районы, в которых в настоящее время проживает 300 миллионов человек, будут подвержены наводнениям, по причине изменения климата, независимо от того, насколько население Земли сдерживает выбросы углерода.

Исследование говорит, что разрушительные штормовые нагоны, которые вызваны все более мощными циклонами и растущими морями, сильнее всего ударят по Азии.

Более двух третей подверженного риску населения проживает в Китае, Бангладеше, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. В каждом из нескольких десятков крупных городов, включая Бангкок, Гонконг, Шанхай, Тайчжоу, Сурабая, Дакка, Мумбаи, Хошимин и Осаку, миллионы людей окажутся в зонах наводнений.

Используя искусственный интеллект исследователи смоделировали данные о повышении уровня моря.До нынешнего времени ученые сильно недооценивали степень опасности наводнения, в которой оказываются прибрежные во время приливов или сильных штормов.

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Главный ученый и генеральный директор Climate Central Бен Стросс говорит, что прогнозы касательно уровня моря не изменились, но новые данные, полученные в ходе исследования, дают больше информации по поводу уязвимых районов к наводнениям.

Если принять во внимание то, что население планеты увеличится минимум на два миллиарда к 2050 году и еще на миллиард к 2100 году, то это значит, что подверженных опасности станет еще больше. Эти люди вынуждены будут либо адаптироваться, либо переселиться.

Также исследование показало, что на сегодняшний день уже более 100 миллионов людей живут ниже уровня прилива, большинство из которых не защищено.

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"Изменение климата может изменить города, экономику, береговые линии и целые глобальные регионы", - говорит ученый-климатолог Скотт Калп.

Даже быстрое снижение выбросов парниковых газов сегодня окажет незначительное влияние на повышение уровня моря в ближайшие десятилетия. "Уровень моря медленно реагирует на потепление, точно так же, как лед не тает, когда вы отключаете морозильник", - сказал Стросс.

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Наводнение, Экология, Население, Цунами, Климат, Изменение климата, Уровень моря.
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