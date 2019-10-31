В Австралии под угрозой находятся сотни коал

В пострадавших от огня лесах колония коал была особенно здоровой и генетически устойчивой.
Минимум 350 коал могли стать жертвами природного пожара лесов Австралии. Об этом сообщает канал Sky News.
Отмечается, что пожар охватил свыше 2 тысяч гектаров, тогда как треть охваченной огнем территории была местом обитания коал.
Огонь охватил леса после удара молнии в дерево.
"Мы надеемся, что все не так плохо, но интенсивность пожара и поведение коал в огне не оставляют надежды", – прокомментировала ситуацию руководитель госпиталя для сумчатых Сью Эштон.
По ее словам, колония этих животных в районах, пострадавших в результате пожара, была особенно здоровой и генетически устойчивой.
Во время пожара коалы взбираются высоко на деревья и выживают, если уровень пламя низкий.