В Австралии под угрозой находятся сотни коал

Новости экологии:Популяция коал в Австралии уменьшается уже несколько десятилетий.

В пострадавших от огня лесах колония коал была особенно здоровой и генетически устойчивой.

Минимум 350 коал могли стать жертвами природного пожара лесов Австралии. Об этом сообщает канал Sky News.

Отмечается, что пожар охватил свыше 2 тысяч гектаров, тогда как треть охваченной огнем территории была местом обитания коал.

Огонь охватил леса после удара молнии в дерево.

"Мы надеемся, что все не так плохо, но интенсивность пожара и поведение коал в огне не оставляют надежды", – прокомментировала ситуацию руководитель госпиталя для сумчатых Сью Эштон.

По ее словам, колония этих животных в районах, пострадавших в результате пожара, была особенно здоровой и генетически устойчивой.

Во время пожара коалы взбираются высоко на деревья и выживают, если уровень пламя низкий.