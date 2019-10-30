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Самая маленькая кошка в мире (Видео)

Самая маленькая кошка в мире (Видео)
15:05 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости экологии:Пользователи Сети умилились опубликованным кадрам самой маленькой в мире кошки.

Размеры и милый внешний вид не мешают маленькому дикому животному оставаться свирепым хищником.

В Сети опубликовали видео с самой маленькой в мире дикой кошкой. Видеоролик появился на официальной странице ВВС в Twitter.

На данном видео запечатлена ржавая или пятнисто-рыжая кошка, которая обитает в Индии и Шри-Ланке. Именно она является самой маленькой кошкой на континенте. 

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Известна, что длина тела взрослой ржавой кошки от 35 до 48 см, длина хвоста от 15 до 30 см. Взрослая особь может весить от 900 граммов до полутора килограмм.

Такая кошка может питаться мелкими животными и насекомым: ящерицами и мышами. На данный момент они находятся на грани вымирания из-за изменения среды естественного обитания. Насчитывается менее 10 000 взрослых представителей данного вида.

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Экология, Животные, Кошки, Самая маленькая кошка, Дикая кошка, Самая маленькая кошка в мире.
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