Самая маленькая кошка в мире (Видео)

Размеры и милый внешний вид не мешают маленькому дикому животному оставаться свирепым хищником.

В Сети опубликовали видео с самой маленькой в мире дикой кошкой. Видеоролик появился на официальной странице ВВС в Twitter.

На данном видео запечатлена ржавая или пятнисто-рыжая кошка, которая обитает в Индии и Шри-Ланке. Именно она является самой маленькой кошкой на континенте.

Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx

— BBC Wales (@BBCWales) October 29, 2019