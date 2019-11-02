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Самые опасные и агрессивные породы собак (Фото)

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Самые опасные и агрессивные породы собак (Фото)
13:55 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости экологии:Этим собакам нужна хорошая дрессировка и уход.

На «опасность» собачьей породы влияет множество факторов, и специалисты на эту тему часто расходятся во мнении. Просто называть собаку опасной — нечестно. Однако в случае с некоторыми породами можно точно сказать, что собака этой породы нанесет больше вреда своей жертве — если решит атаковать.

Важно отметить все же, что почти все породы выведены так, чтобы слушаться своих хозяев. Так что большинство инцидентов объясняется неправильной дрессировкой и неразумным поведением владельца.

1. Тоса-ину. Тоса-ину — массивная собака. Изначально выводилась как бойцовая порода, считается опасной, запрещена в некоторых странах.

2. Американский бандог. Эта невероятно сильная собака — нечто среднее между американским питбультерьером и неополитанским мастифом. Невзирая на свой грозный вид, выведена не для борьбы. Некоторые, однако, используют собак этой породы как бойцовых. 

3. Кане-корсо. Очень мускулистая собака. Считается потомком древнеримских боевых собак, которые использовались в качестве травильных собак-гладиаторов.

4. Бультерьер. Собака славится крупной яйцевидной головой и невероятной силой. Порода не особенно агрессивна, но у нее сильно развит охотничий инстинкт, потому опасна для более мелких, чем она, животных.

5. Родезийский риджбек. Южноафриканская порода. Считается, что умеет отгонять львов от добычи, пока хозяин охотится. Собаки этой породы верны и умны, но не очень жалуют незнакомцев. Они требуют разумной позитивной дрессировки и отсутствия жесткого обращения, чтобы не развить агрессивную сторону породы.

6. Аргентинский дог. Крупная белая мускулистая собака, выведенная в Аргентине для охоты, в частности на кабанов и пуму. При выведении агрессивность в отношении людей целью не ставилась. Однако, например, в Великобритании держать собак этой породы запрещено.

7. Бурбуль. Крупный мастиф, выведенный в Южной Африке с целью охраны дома или фермы. Собаки этой породы очень верны и считаются хорошими охранниками.

 

8. Гуль-донг, или пакистанский бульдог. Очень сильная собака, порода выведена как бойцовая. Агрессивны и сложно контролируемы.

 

9. Басенджи, или африканская нелающая собака. Гончая порода из Центральной Африки. Занимает второе место в списке пород, сложно поддающихся дрессировке.

10. Сенбернар. Порода родом из Швейцарских и Итальянских Альп. Изначально спасательная собака. Однако, как и собак любой другой крупной породы, их надо с детства приучать к общительности с незнакомцами и другими собаками, чтобы предотвратить возможное агрессивное поведение.

11. Американский бульдог. Тяжелая мускулистая собака. Известны своим дружелюбным поведением, однако могут проявлять невероятное упрямство. Выводилась как порода для охраны ферм.

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Собаки, Породы, Опасные собаки, Агрессивные собаки.
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