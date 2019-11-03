Самые опасные озера мира, к которым не стоит даже приближаться

1 Карачай, Россия На это озеро ученые-атомщики поедут лишь в одном случае: кончить жизнь мучительной смертью. Идиллическая картина скрывает все известные изотопы самых смертоносных радиоактивных элементов, от стронция до плутония – после кыштымской аварии 1975 года. Замеры 2017 года показали, что менее часа пребывания на берегу озера без полного костюма хим- и радио- защиты дают практически смертельную дозу радиации. Рыбаки любят некоторые места озера, поскольку туда заплывает невиданных размеров рыба. Есть ее не осмеливаются даже такие смельчаки.

2 Ситарум, Индонезия Индийский океан огромен. Индонезийский архипелаг – крупнейший в мире. Но проблемы с питьевой водой начались там задолго до индустриальной революции. Сейчас не менее 300 миллионов человек вынуждены кипятить помои, просто чтобы напиться воды – и это в тропическом климате. В озеро Ситарум стекаются отходы более ста химических предприятий. Многие попадают и на рисовые поля. В 2011 году правительство клятвенно пообещало разрешить ситуацию. Стоимость рассчитанного на 15 лет проекта реабилитации озера оценивалась в $4 млрд. Ситуация постепенно улучшается.

3 Кипящее озеро, Доминиканская республика Это не Камчатка, и не Йеллоустон, но доминиканское кипящее озеро считается вторым по температуре воды в мире. Это не гейзерная долина, а полноценное озеро. Оно находится в Долине Небытия – говорящее название обусловлено тем, что при температуре на берегу, равной 83–93 градусов по Цельсию в зависимости от направления ветра, в озере не живет вообще никто. Хорошо то, что столь горячее озеро быстро выкипает. Плохо то, что весь этот жар идет напрямую из магматического разлома, и когда спящий вулкан проснется, в тропиках, а равно в Сибири, может стать по-настоящему жарко.

4 Лазурная заводь, Великобритания Лазурная заводь раньше была каменоломней в Девоншире. Она выглядит превосходно: но упаси Господь вас даже опустить руку в нее. Столь красивый цвет обусловлен зашкаливающей даже по чернобыльским меркам концентрацией токсичных веществ. Для наглядности, скажем, что уровень pH там равен 11,3, а у концентрированного отбеливателя – 12,6. Никто не приближается к озеру без респиратора, поскольку столь резкий запах аммиака отпугивает даже крыс. Как ни странно, исследования показывают, что вода в озере самоочищается.

5 Озеро-подкова, Калифорния Калифорния знаменита не только самой большой концентрацией миллиардеров на квадратную милю, но и местами с безобразной экологией. "Подковное озеро" – одно из них. Большую известность получил случай с тремя профессиональными лесниками, которые в ходе планового осмотра слишком приблизились к озеру.

6 Одинокое озеро, Калифорния Очень старое, столь же одинокое, и занимает второе место в списке самых опасных в Калифорнии. Оно не имеет выхода к Тихому океану, но соленое настолько же, а щелочи в нем 10 pH. Ученые установили, что виной тому – оставшиеся еще с ледникового периода известняково-соляные колонны. Иногда к озеру прилетают птицы – орнитологи полагают, что просто из любопытства, поскольку у пернатых превосходный нюх, и не учуять смертельную опасность они не могут. Выживают сильнейшие.

7 Киву: Конго и Руанда Озеро находится на переднем фланге фронта непрекращающейся уже более полувека племенной войны. Это само по себе делает его очень опасным для жизни. Но природа сама создала эту границу для враждующих государств: из глубины постоянно выделяются метан и угарный газ; когда накопится достаточный объем, достаточно выстрелить из винтовки или бросить спичку. Такие случаи были, и всегда заканчивались гибелью всего живого в радиусе 50–100 км. Подводных вулканов в Африке немало, но этот считается самым коварным.