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Вовсе не райский уголок: возле берегов Греции обнаружен "пластиковый риф" (Видео)

Вовсе не райский уголок: возле берегов Греции обнаружен "пластиковый риф" (Видео)
20:21 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Скриншот

Новости экологии:В Эгейском море нашли чудовищный риф из пластиковых отходов.

С первого взгляда это похоже на райский уголок в Карибском море, на дне которого обитают самые разнообразные живописные кораллы. Однако при ближайшем рассмотрении увиденное повергает в шок – вместо кораллов здесь колышутся пакеты и разноцветные мешки.

Чудовищный и уродливый "коралловый риф" расположился на дне Эгейского моря рядом с греческим островом Андрос. Залежи полиэтиленовых пакетов и пластиковых отходов обнаружили дайверы-волонтёры, сообщает телеканал NTD. 

Дайверы собрали со дна моря десятки килограммов мусора. Также они подняли на поверхность 300 кг рыболовных сетей, брошенных у островов Андрос и Саламин. Однако это лишь малая часть отходов, плавающих в этих водах и покоящихся на глубине моря. Сильное загрязнение началось 8 лет назад, когда ливни размыли неофициальную мусорную свалку, тогда часть отходов попала в море.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в Греции ежегодно жители и туристы выбрасывают примерно 700 000 тонн пластиковых отходов, то есть, на долю каждого местного приходится 68 кг. Более 11 500 тонн попадает в море, и почти 70% из этого мусора возвращается к береговой линии Греции – одной из самых протяжённых в мире.

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В 2017 году в стране появилось сообщество Aegean Rebreath, которое задалось целью очистить от мусора Средиземное море и его береговую линию.

Эта группа состоит из дайверов-профессионалов и любителей. Им также помогают экологи, инженеры, океанологи и неравнодушные активисты. Работы, судя по всему, хватит не на один год.

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Греция, Загрязнение, Пластик, Эгейское море.
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