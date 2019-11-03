Пожары в Австралии: плотный дым окутал Сидней

Новости мира:С четверга над Сиднеем висит плотная дымка, которая представляет опасность для 5 с лишним млн человек, живущих в австралийском мегаполисе.

Пожарные борются с более чем 40 пожарами, которые продолжают гореть в Новом Южном Уэльсе.

Сильные ветры раздули десятки лесных пожаров на восточном побережье Австралии, дым распространился на большую часть штата. Один из самых больших пожаров за последние дни был зафиксирован в районе озере Кэти, в 379 километрах к северу от Сиднея. Огонь уничтожил более 2 тыс. га национального парка.

К вечеру субботы, 2 ноября, огонь разрушил 45 домов. Жаркие и сухие условия, как ожидается, будут сохраняться еще несколько дней, усугубляя угрозу новых пожаров.

Показатели качества воздуха в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс и в самом Сиднее достигли опасного уровня. Метеорологи сообщили, что дождь принесет облегчение, но он достигнет столицы не раньше понедельника.

Опасный смог может ухудшить состояние людей с заболеваниями сердца и легких и вызвать такие симптомы, как раздражение глаз, удушье и кашель.

Как известно, в Австралии горят леса, в опасной зоне находятся сотни коал. Пока пожарным удалось спасти только двух животных, судьба остальных неизвестна. Шансы на выживание коал уменьшаются с каждым днем из-за отсутствия воды.

Пожары бушуют в австралийском штате Новый Южный Уэльс уже неделю. Огнем уничтожены тысячи гектаров леса, в том числе густонаселенное место обитания коал.

Двух коал удалось спасти в субботу, 2 ноября. Животных нашли и привезли в зооклинику с сильным обезвоживанием.