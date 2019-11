В Техасе молния проделала пятиметровую дыру в парковке (фото и видео)

Мощный удар молнии оставил огромную дыру на парковке Форт-Уэрта в 6 утра на Шадиделл-драйв и Боут-Клаб-Роуд 30 октября 2019 года. Парковка, разделяемая заправочной станцией Chevron и стрип-центром, теперь имеет дыру шириной 5 и глубиной 1 метр.

Пожарные сообщили, что топливная цистерна, расположенная примерно в 3 метрах под землей, не повреждена и не протекает

Асфальт и обломки разбросало на площади 20 метров. К счастью, никто не пострадал.

Crews on scene of lighting strike at gas station parking lot. Situation is stabilized at this point. Shadydell Dr and Boat Club Rd. Squad2 Quint13 on scene. pic.twitter.com/gdD5A7GNMc

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) October 30, 2019