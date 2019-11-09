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Суббота, 09.11.2019
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Маленькое и пушистое: квокка - самое счастливое животное в мире (Фото)

Смотрите фото (20)
Маленькое и пушистое: квокка - самое счастливое животное в мире (Фото)
16:02 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: sreda.temadnya.com

Новости экологии:Возможно, вы не слышали о квокке, но видели их фотографии на просторах интернета.

  • 1

    Они отличаются тем, что много улыбаются.

  • 2

    Неудивительно, что их часто называют самыми счастливыми животными в мире.

  • 3

    Quokkas происходят из той же семьи, что и кенгуру.

  • 4

    Живут на нескольких небольших австралийских островах, таких как Роттнест и лысый остров.

  • 5

    Живут квокка до 10 лет и, как другие сумчатые они вегетарианцы, ведут в основном ночной образ жизни. Они совсем не боятся людей.

  • 6

    Поэтому в сети так много селфи с этим милым зверьком.

  • 7

    Иди сюда, я тебя обниму!

  • 8

    Улыбается, даже когда спит

  • 9

    Улыбается на камеру

  • 10

    Растопит ваше сердце раз и навсегда

  • 11

    Любит делать весёлые селфи

  • 12

    Мастер квокка

Невероятная природа: редчайшие животные-альбиносы

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Все по теме:

Животные, Кенгуру, Квокка, Сумчатые, Setonix, Самое счастливое животное в мире, Счастливое животное.
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