Маленькое и пушистое: квокка - самое счастливое животное в мире (Фото)

Они отличаются тем, что много улыбаются.
Неудивительно, что их часто называют самыми счастливыми животными в мире.
Quokkas происходят из той же семьи, что и кенгуру.
Живут на нескольких небольших австралийских островах, таких как Роттнест и лысый остров.
Живут квокка до 10 лет и, как другие сумчатые они вегетарианцы, ведут в основном ночной образ жизни. Они совсем не боятся людей.
Поэтому в сети так много селфи с этим милым зверьком.
Иди сюда, я тебя обниму!
Улыбается, даже когда спит
Улыбается на камеру
Растопит ваше сердце раз и навсегда
Любит делать весёлые селфи
Мастер квокка