Маленькое и пушистое: квокка - самое счастливое животное в мире (Фото)

1 Они отличаются тем, что много улыбаются.

2 Неудивительно, что их часто называют самыми счастливыми животными в мире.

3 Quokkas происходят из той же семьи, что и кенгуру.

4 Живут на нескольких небольших австралийских островах, таких как Роттнест и лысый остров.

5 Живут квокка до 10 лет и, как другие сумчатые они вегетарианцы, ведут в основном ночной образ жизни. Они совсем не боятся людей.

6 Поэтому в сети так много селфи с этим милым зверьком.

7 Иди сюда, я тебя обниму!

8 Улыбается, даже когда спит

9 Улыбается на камеру

10 Растопит ваше сердце раз и навсегда

11 Любит делать весёлые селфи