Уникальные поддельные рога смогут спасти носорогов от браконьеров

Новости экологии:Исследователи смогли подделать рога животных, которые пользуются особым спросом на черном рынке.

Ученые разработали технологию производства искусственного рога носорога. Они надеются, что эта технология обрушит черный рынок настоящих носорожьих рогов и позволит спасти множество животных от истребления.

Исследователи Оксфордского университета и Университета Фудан в Шанхае придумали, как производить искусственный рог носорога из дешевого конского волоса. Высокий спрос на рога носорога, как полагают, мотивирует браконьеров и ставит под угрозу выживание вида.

По замыслу ученых, массовое производство поддельных рогов создаст сумятицу на черном рынке этого товара.

Однако зоозащитники со скепсисом смотрят на эту идею, полагая, что это, вопреки замыслам, наоборот оживит рынок носорожьих рогов и приведет к еще более интенсивному истреблению редких животных.

Рог носорога считается афродизиаком в традиционной китайской медицине, и поэтому спрос на него не снижается, даже несмотря на то, что китайскими властями предприняты меры по предотвращению нелегальной торговли.

Другой традиционный рынок этого экзотического товара - Вьетнам, где им пытаются лечить разные недуги: похмелье, инфекционные заболевания и даже рак. Цена одного килограмма на черном рынке может составлять десятки тысяч долларов.

Ученые предложили завалить рынок рога носорога поддельным товаром, обрушить цены и сделать его непривлекательным в глазах браконьеров.

По словам исследователей, ткань рога носорога отличается от рога других животных. В отличие от рогов, например, коровы, у носорога рог состоит из пучков тонких волокон, похожих на волос, склееных секрециями. Поэтому изготовить его имитацию из волоса будет несложно. Команда ученых из Оксфорда и Шанхая разработала способ сжатия волоса и последующей его склейки, после которых получившееся изделие будет невозможно отличить от настоящего рога.

Однако представители благотворительной организации Save the Rhino International называют это плохой идеей. По словам заместителя директора этой организации Джона Тэйлора, попытки наводнить рынок подделками могут привести к тому, что рынок будет расти, спрос - увеличиваться, и настоящих носорогов будут убивать еще больше.

Согласно статистике, которую приводит Save the Rhino International, масштабы истребления носорогов в Африке значительно увеличились за последние десять лет.

Первоначально браконьеры орудовали в Зимбабве, а позднее переключили внимание на носорогов в ЮАР: в этой африканской стране водится 80% всех носорогов в мире.

Пик уничтожения животных пришелся на 2014-2015 годы. Власти Южной Африки начали активную борьбу с браконьерами, и это привело к тому, что темпы истребления носорогов немного снизились. В последние годы количество животных на континенте даже растет, но прекращать борьбу с браконьерами нельзя, считают активисты. "Нет никакой альтернативы тому, чтобы бороться с браконьерством, с одной стороны, и сокращать спрос - с другой", - говорит Джон Тэйлор.