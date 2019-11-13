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В Новой Зеландии нашли гигантского окаменелого пингвина

В Новой Зеландии нашли гигантского окаменелого пингвина
10:54 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости экологии:Пингвины — потомки морских птиц, которые потеряли способность летать около 60 млн. лет.

Предок современных пингвинов достигал 160 см, а весил до 80 кг. Известно, что возраст древних останков пингвина состовляет около 62 млн лет.

Новые окаменелые останки древних гигантских пингвинов были обнаружены на острове Северный в Новой Зеландии.

Ученые предполагают, что Новая Зеландия и Земля Мэри Бирд в Антарктиде являются родиной именно гигантских пингвинов.

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Отметим, что такие пингвины были очень крупными. Так рост доисторических животных достигал 160 сантиметров, а вес – до 80 килограммов. Самые крупные современные пингвины – императорские – имеют рост примерно 120 сантиметров.

Исследователи определили, что предки гигантских пингвинов имели вытянутый клюв, удлиненные конечности и стройное тело.

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Все по теме:

Новая Зеландия, Животные, Антарктида, Пингвины, Гигантские пингвины, Виды пингвинов.
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