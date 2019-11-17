В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства

1 Розовый фламинго — 83 года Многие слышали легенду о воронах Тауэра, которые живут уже 300 лет. Сказка красивая, но ничего подобного наука подтвердить не может. Есть сведения о том, что на момент смерти прожившему в Тауэре самую долгую жизнь ворону было 44 года. А на самом деле в полку пернатых рекордсменом долголетия стал Грейтер — розовый фламинго (Phoenicopterus roseus) из зоопарка Аделаиды (Австралия). Он скончался в 2014 году в возрасте 83 лет. Долгожители-соперники известны среди кондоров и больших попугаев типа какаду или ара. Все рекорды долголетия отмечены в неволе. В природе сородичи упомянутых птиц живут гораздо меньше, ибо старость далеко не единственный фактор, который приводит к гибели организма.

2 Азиатский слон — 86 лет У млекопитающих, живущих на суше, рекордсменом является азиатский слон (Elephas maximus). Правда, это если мы исключим из рейтинга человека (все-таки приоритет принадлежит Homo sapiens — известно множество примеров долгожительства с выходом за столетний рубеж). Что касается индийских слонов, то на воле они доживают лет до 60–70. К старости резцы стачиваются и не могут больше перерабатывать растения в пищу. Животное обречено. В неволе с помощью людей гиганты способны протянуть и подольше — известен случай, когда в зоопарке умер слон в возрасте 86 лет.

3 Гренландский кит — 200 лет Среди всех млекопитающих рекорд держит гренландский кит, который может прожить пару веков и больше. На сегодняшний день известен лишь один случай, когда животное этого вида умерло своей смертью, а не стало, например, жертвой человека. Кит практически не имеет естественных врагов. Но как ему удается бороться со старостью? Как выяснили биологи из Университета штата Алабама, организм гренландского кита располагает механизмами, отчасти подавляющими основные недуги старения, включая рак. Животное ведет крайне спокойный образ жизни.

4 Гигантская сейшельская черепаха — 250 лет До весьма преклонных лет способны доживать гигантские сейшельские черепахи Megalochelys gigantea, и они рекордсмены среди пресмыкающихся. Похоже, природа подарила черепахам биологические механизмы, которые препятствуют укорачиванию теломер — концов нитей ДНК — после очередного деления клетки. Есть и другая причина, по которой черепахе проще сохранить себя для жизни в веках. Будучи холоднокровным животным, она не тратит ресурсы организма на поддержание нужной температуры тела. Это снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и препятствует ее износу.

5 Гренландская полярная акула — 500 лет До полутысячелетнего юбилея, возможно, способна дожить гренландская полярная акула — крупная, медлительная, обитающая в холодных арктических водах Атлантики. Там, в стуже и темноте, где некуда спешить и некого бояться, у рыбины развился замедленный обмен веществ, что, видимо, и стало главной причиной долголетия. Да и размножаться быстро ни к чему — питательная база у грозного хищника не такая уж и безграничная. Поэтому детенышей рождается мало, а половозрелости самка акулы достигает только к 150 годам.

6 Губка — 2300 лет Кое-где в океане можно найти существ, родившихся за 300 лет до нашей эры. Тело губки состоит из двух слоев покровных клеток и находящегося между ними желеобразного мезохила, фильтрующего воду в поисках чего-нибудь питательного. Когда нет нервов, жизнь становится настолько простой, что можно просуществовать и до 2300 лет, как, например, губка Xestospongia muta, ее еще называют гигантской бочковой губкой. Впрочем, долгожителей среди водных беспозвоночных немало. Известен моллюск Arctica Islandica, проживший 507 лет.

7 Сосна Мафусаил — 5666 лет Говоря о долголетии деревьев, мы чаще всего вспоминаем дубы и баобабы, но в рекордсменах здесь хвойные. Главный претендент на индивидуальный рекорд — остистая межгорная сосна (Pinus longaeva) Мафусаил, произрастающая высоко в горах Северной Америки. Возраст — 5666 лет. Возраст ели Старый Тьикко, растущей на горе Фулу в Швеции, оценивается в 9560 лет! Правда, нынешний ее ствол намного моложе, а эти тысячи лет прожила древняя корневая система, из которой после гибели одного ствола вырастал генетически идентичный новый. Также, возможно, ель размножалась отводками, когда склонившаяся к земле ветвь пускала корни и давала жизнь новому растению. В общем, Старый Тьикко — клональное дерево, а рощицы клональных деревьев, соединенных друг с другом корнями, могут существовать и десятки тысяч лет. Семена растений тоже могут жить невообразимо долго. Российские ученые прорастили семена смолёвки узколистной (Silene stenophylla), которые пролежали под слоем вечной мерзлоты 32 000 лет.

8 Хемотрофные бактерии — 10 000 лет Микроорганизмы, обитающие под дном океана на глубине 700 м, выдерживают колоссальное давление и высокие температуры (около 100 градусов), да к тому же живут не меньше 10 000 лет — от деления до деления. Супердолгожителей обнаружили в пробах грунта, полученных в ходе бурения морского дна с борта научного судна JOIDES. Предположительно, эта древняя жизнь существует около 100 миллионов лет — таков возраст отложений, из которых брались пробы.

9 Бациллы Bacillus permians — 250 миллионов лет В 2000 году была опубликована работа, в которой утверждалось, что американским исследователям удалось пробудить от спячки бациллы Bacillus permians возрастом 250 миллионов лет, обнаруженные в соляных отложениях (штат Нью-Мексико). Всю эту четверть миллиарда лет бациллы существовали в виде спор, внутри которых процессы обмена веществ практически остановились.