Как изменение климата влияет на здоровье детей: выводы врачей

Новости экологии:Потепление, которое зафиксировано на нашей планете негативно воздействует в первую очередь на здоровье детей.

Престижный журнал The Lancet опубликовал обращение врачей к мировым лидерам о необходимости принятия срочных шагов, направленных на спасение окружающей среды.

Особое внимание медики обращают на факт негативного воздействия результатов отходов образующихся при сожжении дизельного топлива и угля, на развитие заболеваний легочной системы у детей. Кроме того, выделяемый дым провоцирует развитие астмы и других нарушений дыхательной системы.

Для того, чтобы сохранить здоровье наших потомков, необходимо ежегодное сокращение выбросов углекислого газа не менее, чем на 7,4%. В противном случае, уже спустя 31 год, мы получим практически не здоровое общество.

Находясь в стадии развития, иммунная система детей, как и весь организм, наиболее уязвимы к воздействию внешних загрязнителей. Полученный в детстве вред здоровью, с возрастом не исчезает, а лишь усугубляется, что негативным образом отразится в будущем на человеческом геноме.