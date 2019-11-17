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Производители одежды призывают "озеленить" "Черную пятницу"

Производители одежды призывают "озеленить" "Черную пятницу"
17:44 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости экологии:Экоактивисты считают, что люди массово скупают вещи, поскольку подвергаются влиянию и манипуляциям.

Более 300 брендов одежды выступили против распродаж в Черную пятницу. Отказ от массовых закупок производители аргументируют тем, что большие скидки побуждают людей покупать вещи, которые им не нужны, а избыточное производство негативно влияет на экологию, сообщает Украинская служба Би-би-си.

Производители одежды и обуви организовали акцию под названием "Сделаем пятницу снова зеленой", предложив провести чистку своих шкафов и ненужные вещи отдать на переработку или дать им новую жизнь.

Однако с такой позицией брендов не согласен Консорциум предприятий розничной торговли Великобритании (BRC). Представители BRC убеждены, что Черная пятница дает возможность многим людям купить те вещи, которые обычно они себе позволить не могут.

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Экоактивисты, в свою очередь, утверждают, что люди массово скупают вещи по скидкам не потому, что в них нуждаются, а поскольку подвергаются влиянию и манипуляциям. Участники акции призывают магазины пойти на финансовые жертвы ради будущего планеты.

Напомним, Черная пятница в этом году приходится на 29 ноября. Традиционно распродажа длится в течение 24 часов. По оценкам экспертов, за это время магазинам удается заработать больше, чем потратить.

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Одежда, Распродажа, Черная пятница, BRC.
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